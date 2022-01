Aos 38 anos, Fernando Belluschi assinou pelo Estudiantes de Río Cuarto, equipa que milita no segundo escalão do futebol argentino.



O médio, que jogou no FC Porto entre 2009 e 2011, estava sem clube desde que saiu do Newell´s Old Boys na época passada.



Além de Newell's Old Boys e FC Porto, Belluschi jogou ainda em clubes como Olympiakos, Génova, Bursaspor, Cruz Azul, San Lorenzo e Lanús.