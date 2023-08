Juan Fernando Quintero está de regresso ao futebol argentino para jogar no Racing Avellaneda. O internacional colombiano chegou esta quarta-feira à Argentina e mostrou-se «muito contente» à «La Academia».



«Muito contente. Tive oportunidade de falar com o treinador [Fernando Gago] e estou convencido do projeto e muito motivado para o que aí vem. O treinador explicou-me o seu projeto e de que forma eu iria encaixar na equipa. Fiquei muito motivado. Estou feliz por voltar», referiu aos jornalistas ainda no aeroporto.



O ex-FC Porto foi ainda recordado do que disse quando deixou quando saiu do River Plate: que não jogaria em mais nenhum clube argentino. «Acho que vamos habituar-nos [a vê-lo com outra camisola]. Desjeo o melhor ao River, mas esta é uma nova etapa para mim», atirou.



Além dos dragões, Quintero, de 30 anos, conta com passagens por clubes como Envigado, Atlético Nacional, Pescara, Rennes, Independiente Medellín, River Plate, Shenzhen e Junior Barranquilla.