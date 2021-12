Oriol «Uri» Rosell foi anunciado como reforço do Sporting Kansas City.



«Uri» como é conhecido regressa assim a um clube que representou entre 2012 e 2014 antes da mudança para Alvalade. Ao serviço dos leões, o médio espanhol disputou um total de 22 jogos na época de estreia, tendo sido sucessivamente cedido a clubes como Vitória de Guimarães, Belenenses e Portimonense antes de regressar à MLS.



O jogador de 29 anos foi companheiro de Nani e João Moutinho no Orlando City, emblema com o qual terminou contrato este ano. Segue-se agora nova experiência no Sporting Kansas City.