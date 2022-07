A Real Sociedad voltou a emprestar Modibo Sagnan. Depois de uma época em Tondela, o defesa de 23 anos vai rodar nos neerlandes do Utrecht.



De acordo com o comunicado do emblema basco, o clube dos Países Baixos fica com opção de contratar o central francês em definitivo no final da temporada.



Sagnan disputou 30 jogos pelos beirões em 2021/22.