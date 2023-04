João Félix está cedido ao Chelsea pleo Atlético de Madrid até final da temporada. Depois do encontro dos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid, o internacional português abordou o futuro.



«Vamos ver, Só tenho contrato com o Chelsea até ao final da temporada. Depende de como vai correr o resto da temporada, não sabemos. Tenho contrato com o Atlético. Só no final da temporada vamos saber o meu futuro», referiu, em declarações à TNT Brasil.



O avançado, de 23 anos, abordou ainda o mau momento que os blues atravessam.



«Os adeptos estão sempre connosco e puxem por nós. Disso não nos podemos queixar. Quem têm de melhor somos nós. Quem está mal somos nós e mais ninguém. Há que ver o que está mal e melhorar», admitiu.



«É um ano complicado, de muitas mudanças, mas não pode ser desculpa. Temos de estar sempre preparados para o que pode acontecer. Se a época não está a correr bem, é devido a nós. Temos de ver o que se passa e melhorar», acrescentou.



Félix frisou ainda que é possível recuperar da desvantagem de dois golos frente ao Real Madrid, no jogo da segunda mão.



«Estamos vivos. A Liga dos Campeões é sempre difícil e em cada jogo muita coisa pode acontecer. Temos uma noite para estarmos inspirados, para darmos a volta a este resultado. Acho que é possível. É difícil, mas em casa, com os nossos adeptos, é possível», sublinhou.