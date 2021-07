William Saliba está prestes a tornar-se reforço do Marselha.



O jovem defesa chegou esta terça-feira ao sul de França e deixou-se fotografar com o cachecol do novo clube. O central, de 20 anos, prepara-se assim para voltar a ser emprestado pelo Arsenal.



Contratado ao Saint-Étienne em 2019, Saliba esteve cedido desde então a Saint-Étienne e Nice. Este será, de resto, o segundo jogador que o Marselha recruta ao Arsenal neste mercado depois de Guendouzi.