Segundo a imprensa internacional, o Manchester United está a negociar a contratação de Jadon Sancho.



Rashford publicou uma foto nas redes sociais juntamente com o jogador do Borussia Dortmund. De imediato, o avançado foi invadido por perguntas de adeptos dos red devils acerca da chegada do compatriota a Old Trafford.



«Anuncia Sancho, Rashford», pediu um adepto e Rashford respondeu com um «Sim».



Veja: