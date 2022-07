Apesar de já ter três reforços para 2022/23, há um que Jurgen Klopp lamenta não ter contratado para o Liverpool: Jude Bellingham. O alemão é fã do jovem internacional inglês, mas referiu que este tem apenas um «problema».



«Bellingham? Não está no mercado, esse é o primeiro problema com esse jogador. Bom... É o único problema com esse jogador!», referiu o técnico dos «reds» bem ao seu jeito.



Bellingham, de 19 anos, representa o Dortmund desde 2020. O emblema germânico pagou cerca de 20 milhões de euros ao Birmingham pelo inglês.



Liverpool e Manchester United defrontam-se esta terça-feira em Banguecoque, num encontro de preparação. O jogo pode marcar as estreias de Darwin, Fábio Carvalho e de Calvin Ramsay, reforços do vice-campeão de Inglaterra para a nova época.