Layvin Kurzawa (lembra-se?) vai jogar na Indonésia
O Boavista foi o último clube que o defesa internacional francês representou
Após ter passado a segunda metade da última época no Boavista, Layvin Kurzawa vai prosseguir a carreira na Indonésia.
O lateral-esquerdo internacional francês, de 33 anos, vai assinar pelo Persib Bandung, líder do campeonato indonésio, de acordo com o jornal L’Équipe.
A assinatura do contrato, com validade até ao final da temporada, deve acontecer ainda esta semana.
Além de liderar o seu campeonato, o Persib Bandung está apurado para os oitavos de final da Champions 2 da Ásia, onde vai defrontar os tailandeses do Ratchaburi.
Kurzawa não joga desde abril do ano passado, quando ajudou o Boavista a vencer o Rio Ave (2-0) na 28.ª jornada da Liga. Os axadrezados acabariam por não conseguir evitar a despromoção, no final da época transata, tendo mesmo baixado aos distritais do Porto por questões administrativas.
Cinco vezes campeão francês pelo PSG, o defesa canhoto vem acumulando vários problemas físicos nos últimos tempos, tendo disputado apenas 12 partidas oficiais nas últimas quatro temporadas.