Rafael Leão comentou, durante uma transmissão ao vivo na plataforma Twitch, a possível chegada ao Milan do avançado internacional italiano Moise Kean. 

«Pode ser polémico o que vou dizer, eu gosto muito dele é como se fosse um irmão. Acho que no campo iriamos causar o pânico», afirmou o internacional português. 

Leão e Kean mantêm uma amizade forte, que extravasa o universo futebolístico. Apesar de nunca terem coincidido no mesmo clube, já colaboraram em projetos musicais. 

Na temporada passada, Rafael Leão apontou 12 golos e fez 11 assistências, no Milan, enquanto Moise Kean, jogador da Fiorentina, marcou 25 golos e fez três assistências.

