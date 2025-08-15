Mercado
Leão e a possível chegada de Moise Kean ao Milan: «Íamos causar o pânico»
Os dois jogadores são amigos e fariam uma dupla explosiva no ataque «Rossonero»
Rafael Leão comentou, durante uma transmissão ao vivo na plataforma Twitch, a possível chegada ao Milan do avançado internacional italiano Moise Kean.
«Pode ser polémico o que vou dizer, eu gosto muito dele é como se fosse um irmão. Acho que no campo iriamos causar o pânico», afirmou o internacional português.
Leão e Kean mantêm uma amizade forte, que extravasa o universo futebolístico. Apesar de nunca terem coincidido no mesmo clube, já colaboraram em projetos musicais.
Na temporada passada, Rafael Leão apontou 12 golos e fez 11 assistências, no Milan, enquanto Moise Kean, jogador da Fiorentina, marcou 25 golos e fez três assistências.
