Ilaix Moriba foi anunciado como reforço do Valência por empréstimo do Leipzig.



O médio de 19 anos regressa a Espanha seis meses depois de ter saído do Barcelona em final de contrato. Na Alemanha o internacional pela Guiné Conacri disputou apenas seis jogos, acabando por sair nesta janela de mercado.



Visto como uma das maiores promessas do Barcelona, Moriba surpreendeu os responsáveis dos catalães ao recusar a proposta de renovação de contrato antes de optar pelo Leipzig.