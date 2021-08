Confirmada a transferência de Romelu Lukaku do Inter para o Chelsea, a troco de 115 milhões, é hora de fazer contas. O avançado belga é agora o jogador que mais dinheiro movimentou no mercado.

A odisseia começou com apenas 18 anos, quando o Chelsea pagou 15 milhões ao Anderlecht para levar Lukaku para Stamford Bridge. De seguida, na época 2013/14, o clube londrino cobrou 3,5 milhões ao Everton pelo empréstimo do avançado. Satisfeitos com o rendimento do jogador, os Toffees desembolsaram cerca de 35 milhões de euros para assegurar os serviços de Lukaku.

Após três épocas de grande nível em Goodison Park, foi a vez do Manchester United contratar o belga pela 'modesta' quantia de 84,7 milhões de euros. As prestações de Lukaku em Old Trafford não fizeram dele um indispensável para o plantel, sendo a mudança para Milão o passo seguinte, manobra pela qual o Inter pagou 74 milhões.

A viagem do internacional belga pelo futebol europeu conhece agora novo capítulo com o regresso a Londres.

Os 115 milhões pagos pelo Chelsea ajudam Lukaku a superar Neymar no topo da lista dos mais caros. O craque brasileiro soma 310 milhões de euros em transferências, face aos quase 328 milhões movimentados pelo avançado. Bem longe nesta lista está o terceiro classificado, Cristiano Ronaldo, com 'apenas' 230 milhões de euros.