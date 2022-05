O Manchester United oficializou, esta segunda-feira, a saída de Edinson Cavani.



Chegado a «custo zero» em 2020, o internacional uruguaio deixa os red devils com 19 golos marcados em 59 jogos. Na passagem por Old Trafford o avançado de 35 anos não conquistou qualquer título.



«Vamos sentir falta da tua orientação e experiência, Cavani», escreveu o clube na legenda ao vídeo que assinalou a saída do atacante.



Cavani fica assim livre para assinar por qualquer clube após passagens por Danubio, Palermo, Nápoles e PSG.