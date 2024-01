Embora o futuro de Kylian Mbappé permaneça em aberto, a antiga figura do PSG, Luis Fernández não tem dúvidas de que o gaulês vai continuar no clube parisiense.



«Mbappé? Sim, vai ficar no PSG. Qual é o seu clube favorito? PSG! Quando ouço as declarações de todos, do presidente do PSG, que por sua iniciativa fala sobre o tema... Quando vejo o Kylian fazer o mesmo depois de um jogo e a dizer que tem um acordo... Quando vejo que o PSG quer investir nesta nova equipa técnica...», defendeu, em declarações à beIN SPORTS.



«O PSG contratou Kolo Muani e Dembélé, que são os amigos que Kylian queria ter ao seu lado. Acredito que Mbappé continuará no PSG na próxima época», acrescentou o ex-internacional francês.



Luis Fernández foi jogador do PSG entre 1978 e 1986 e esteve no banco do clube nas épocas 2000/01, 2001/02 e 2002/03.



