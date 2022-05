Kylian Mbappé vai ficar no Paris Saint-Germain, segundo adianta o jornal L’Equipe, acompanhado pela generalidade da imprensa espanhola. Ainda não há qualquer informação oficial, mas a poucas horas de disputar o seu último jogo da temporada, na Ligue 1, este sábado, frente ao Metz, multiplicam-se as informações que dão como certa a renovação do internacional francês pela equipa do Parque dos Príncipes.

Segundo adianta o L’Equipe, Mbappé, que estava em final de contrato, recusou a proposta do Real Madrid e decidiu prolongar o seu vínculo com o campeão francês, à partida, por mais três temporadas.

O jornal espanhol Marca avança com a mesma informação e adianta que Mbappé comunicou a Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, que vai ficar no PSG. O jornal adianta ainda que esta é já a segunda resposta negativa do internacional francês a um convite do clube de Madrid, já depois de ter recusado uma proposta em 2017, quando trocou o Monaco pelo PSG.

O jornal As, também de Espanha, também confirma a notícia que já tinha sido adiantada pela rádio francesa RMC Sport e também escreve que a renovação pode ser oficializada ainda este sábado, logo após o final do jogo do PSG com o Metz.

Parece estar, assim, a chegar a fim uma das mais longas novelas no mercado de futebol, mas, recordamos mais uma vez, não há ainda qualquer informação oficial das partes interessadas.