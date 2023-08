Os milhões da Arábia Saudita continuam a marcar o mercado de transferências esta quinta-feira quando falta apenas uma semana para a «janela» fechar nas principais ligas europeias.

Segundo as primeiras notícias do dia, o FC Porto já encontrou o lateral direito que estava à procura. Trata-se do internacional mexicano Jorge Sánchez e chega por empréstimo por um ano do Ajax, com opção de compra de quatro milhões de euros.

O Barcelona também continua na ordem do dia. João Cancelo era esperado esta quinta-feira na cidade catalã, mas foi-lhe pedido para adiar a viagem. João Félix também continua à espera de uma proposta dos catalães que, antes de avançarem, querem definir o futuro de Ansu Fati com Jorge Mendes.

Em Inglaterra, o Manchester City viu o Wolverhampton recusar uma proposta por Matheus Nunes, numa altura em que a equipa de Guardiola procura uma alternativa ao lesionado Kevin de Bruyne.

A Arábia Saudita continua a deixar marca forte neste defeso. O Al Ahli está prestes a «roubar» Gabri Veiga ao Nápoles, enquanto Mancini terá recebido uma proposta «irrecusável» para liderar a seleção do país até ao Mundial 2026.

Acompanhe aqui todas as movimentações do mercado de transferências.