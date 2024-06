Num mês de junho com Euro 2024 e Copa América em simultâneo, com muitos internacionais em ação, o mercado de transferências continua muito ativo, não só na Europa, mas também no Médio Oriente, com clubes da Arábia Saudita, Qatar ou Emirados a prometerem mais um verão quente nas transferências internacionais.

Acompanhe aqui o mercado de transferências ao minuto

Só nas últimas horas, Nacho Fernández, defesa do Real Madrid, foi dado como certo no Al Qadsiah, da Arábia Saudita, o mesmo país que aguarda Joselu, outro jogador do campeão espanhol, decisivo na conquista da última Champions, que, segundo está a adiantar a imprensa espanhola, nem respondeu a uma proposta de renovação dos merengues.

Ainda em relação à Arábia Saudita, o Mundo Deportivo dá conta do interesse do Al Hilal de Jorge Jesus na contratação de Raphinha, antigo jogador do Sporting, agora no Barcelona, que o treinador português pretende juntar aos compatriotas Malcom e Neymar.

Em relação ao mercado europeu, os holofotes desta segunda-feira apontam para Joshua Kimmich, atualmente ao serviço da seleção alemã, no Euro 2024. Segundo está a adiantar a Sky Sports alemã, o jogador do Bayern Munique está na lista de reforços do Manchester City, Liverpool, Arsenal, Real Madrid e Barcelona.

De Espanha volta-se a façar de Mbappé, não do Kylian, já garantido no Real Madrid, mas do irmão mais novo, Ethan, de 17 anos, que, segundo adianta o jornal As, estará a ser seguido pelo Betis de Rui Silva e William Carvalho.

A fechar, damos conta do novo clube de Vágner Love, experiente avançado brasileiro de 40 anos que, há quase vinte anos, marcou um golo numa final europeia em Alvalade.

Todas as notícias de mercado desta segunda-feira