O mercado continua a agitar-se fortemente nesta altura de verão.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Benfica está a tratar dos detalhes finais da contratação de Di Maria, para fechar em breve o acordo. O internacional argentino prepara-se assim para regressar à Luz, assinando contrato por uma época.



Lá por fora, manda a Arábia Saudita. Depois de ter anunciado a contratação de Karim Benzema, o Al Ittihad, de Nuno Espírito Santos, oficializou esta terça-feira a contratação a custo zero de N'Golo Kanté, o qual já é reforço de Nuno Espírito Santo.



Há notícias também no que respeitam ao Inter de Miami. O conjunto da Florida, onde Lionel Messi vai jogar na próxima temporada, já escolheu o sucessor de Phil Neville: Tata Martino, noticia a TyCSports. O argentino vai assim reencontrar Messi com quem trabalhou no Barcelona, em 2013/14.



Por sua vez, o PSG ainda não desistiu de Bernardo Silva, escreve o jornalista Fabrizio Romano. O internacional português tem uma oferta da Arábia Saudita, mas a sua prioridade é continuar na Europa. Luis Enrique é fã do esquerdino e já deu aval ao clube para voltar à carga pelo jogador.



Por último, o Chelsea oficializou também um reforço: o internacional francês Nkunku deixou o RB Leizpig e assinou por seis temporadas com o clube londrino. Os valores da transferência não foram divulgados, mas a imprensa fala em 70 milhões de euros.



