O possível empréstimo de David Jurásek aos alemães do Hoffenheim está a marcar a manhã do mercado desta quinta-feira que dá mais conta de potenciais saídas do que propriamente de contratações.

Karim Benzema, que ainda há seis meses assinou pelo Al Ittihad, estará agora a fazer tudo para regressar já em janeiro à Europa e o Chelsea até poderá estar interessado na contratação do antigo goleador do Real Madrid.

Angeliño, que já foi apontado como um dos mais promissores laterais da Europa, também está com o futuro indefinido. Cedido pelo Leipzig ao Galatasaray no início da época, o clube turco informou agora que quer devolver o defesa espanhol sem acionar a cláusula de compra, obrigatória caso o jogador chegue aos vinte jogos (já fez 19).

Destaque também para a corrida à contratação de Kalvin Phillips, médio do Manchester City que procura um clube onde possa somar mais minutos. O Barcelona será um dos principais interessados, mas terá de bater a concorrência de clubes como o Atlético Madrid e Juventus que também estão na corrida.

Saiba aqui tudo sobre o MERCADO desta quinta-feira