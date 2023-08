O foco do mercado de transferências esta sexta-feira está totalmente concentrado no eixo Londres-Munique com a iminente transferência de Harry Kane para o clube alemão. Os jornais ingleses e alemães dão conta de um acordo total entre os dois clubes com mais uma transferência de três dígitos e o jogador já terá recebido autorização para voar para Munique.

Uma manhã atribulada para Harry Kane que chegou bem cedo ao Aeroporto de Stansted, em Londres, mas depois teve de voltar para casa porque, segundo adianta a Sky Sports, o Tottenham quis esclarecer alguns pontos do acordo com o Bayern Munique. O clube inglês informou, entretanto, que o acordo é total e Harry Kane está novamente a caminho do aeroporto para viajar para a Alemanha.

Mas há muito mais transferências perto de ficarem finalizadas esta sexta-feira. O Liverpool, por exemplo, está muito próximo de ganhar a corrida ao Chelsea pelo equatoriano Moises Caicedo, do Brighton, naquela que já é apontada como a maior transferência de sempre do futebol inglês.

O Paris Saint-Germain também continua no centro das atenções, com notícias que dão conta que Neymar juntou-se ao grupo dos descartáveis e com a decisão de Kylian Mbappé de cumprir o último ano de contrato com a equipa francesa para depois ficar livre no final da próxima época.

