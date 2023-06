Gonçalo Ramos e Abel Ferreira são os protagonistas do mercado de transferências, esta segunda-feira.



O avançado do Benfica está, de acordo com o «The Sun», na lista de possíveis reforços do Tottenham em caso de saída de Harry Kane. Segundo a mesma publicação, o novo treinador do PSG, Luis Enrique, tem como alvo o internacional inglês para reforçar o ataque. A possível transferência do capitão dos spurs para Paris, pode abrir a porta do clube londrino ao internacional português.



Já Abel Ferreira recusou uma proposta de 20 milhões de euros por ano do Al Hilal, da Arábia Saudita, noticia a ESPN brasileira. Esta é a segunda oferta que o técnico português do Palmeiras declina depois de uma abordagem do Al Nassr em meados de maio, relata a mesma fonte.



Por sua vez, o Barcelona está muito perto de fechar a contratação de Vítor Roque, jogador que é considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro. O jornalista Fabrizio Romano informa que os catalães já chegaram com o atacante, faltando apenas chegar a um entendimento com o Athletico Paranaense. O campeão espanhol prepara-se para pagar 35 milhões de euros, mais dez milhões em variáveis, numa negociação que está a ser conduzida por Deco.



Por fim, a contratação de Joselu por parte do Real Madrid já foi anunciada. O internacional espanhol regressam assim aos merengues, 11 anos depois, por empréstimo do Espanhol.



O Maisfutebol vai continuar a levar-lhe todos os rumores e negócios oficiais deste mercado de transferências. Pode acompanhar TUDO, aqui.