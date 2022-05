Apontado a grandes emblemas europeus, Sergej Milinkovic-Savic pretende prosseguir a carreira no Manchester United, revelou o seu empresário e ex-futebolista.

«Não faltam ofertas ao Sergej. Neste momentos estamos a negociar com o Manchester United e com o PSG. O Sergej está concentrado no que resta da temporada da Lazio, mas quer ir para Manchester», disse Mateja Kezman, citado pela Gazzetta dello Sport.



Milinkovic Savic, autor de um dos golos do triunfo da Lazio no passado sábado, chegou à capital italiana em 2015 proveniente dos belgas do Genk.