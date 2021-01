Kostas Mitroglou está muito perto de se tornar reforço do Aris de Salónica, segundo o presidente do clube.



Théodor Karipidis publicou uma montagem do avançado grego com as cores do Aris, dando a entender que a sua chegada está iminente.



Mitrologou, de 32 anos, pertence ao Marselha, mas não foi utilizado em nenhum jogo por Villas-Boas. Antes de chegar a França, o atacante jogou no Benfica (2015-2017), Olympiakos, Atromitos, Fulham, PSV, Galatasaray e Monchengladbach.