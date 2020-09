O Tottenham está interessado na contratação de Alexander Sorloth, avançado que alinha no Trabzonspor revelou o presidente do emblema turco. Confrontado com a possibilidade de recrutar o internacional norueguês, José Mourinho não negou.



«Não vou discutir Sorloth. Se o presidente do Trabzonspor o disse, não vou dizer que não é verdade. Sorloth é jogador do Trabzonspor e não me cabe a mim falar sobre ele. Se precisamos de um avançado? Sim. Foi por isso que perdemos? Não», referiu, citado pela BT Sports.



Sorloth disputou 49 jogos na última temporada e marcou 33 golos, desempenho que levou o emblema turco a contratá-lo em definitivo ao Crystal Palace.