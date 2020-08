O Everton está a negociar a contratação de Allan, médio que pertence ao Nápoles. De acordo com o empresário do internacional brasileiro, o negócio entre os dois emblemas está «numa fase muito adiantada».



«Estamos numa fase adiantada das negociações, mas ainda não há acordo com o jogador», referiu Juan Gemelli em declarações ao Tuttosport.



Enquanto a transferência não está finalizada, Allan continua a treinar às ordens de Gattuso e está incluído nos jogadores que vão entrar em estágio até 4 de setembro.