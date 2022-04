Sem qualquer jogo realizado no Shakhtar Donetsk, em virtude da guerra na Ucrânia, Vinicius Tobias é reforço do Real Madrid até 2023.



De acordo com o clube ucraniano, o lateral-direito brasileiro muda-se para Espanha e os merengues ficam com opção de o contratarem em definitivo no final da temporada.



O jovem jogador nem se chegou a estrear pelo clube de Donetsk. Recrutado no verão passado ao Internacional de Porto Alegre, Vinicius Tobias apenas se iria mudar para a Ucrânia em fevereiro, altura em que completasse 18 anos. A invasão da Rússia à Ucrânia inviabilizou a estreia do internacional jovem pelo Brasil pelo Shakhtar.



Ao que tudo indica, Vinicius Tobias vai jogar no Castilla, a equipa B do Real Madrid.



