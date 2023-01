Devis Vásquez é o mais recente reforço do AC Milan.



Num curto comunicado, os rossoneri referem que o guarda-redes chega a Itália a título definitivo depois de três anos nos paraguaios do Guaraní.



O guardião, de 24 anos, assinou contrato pelo campeão de Itália até junho de 2026.



O valor do negócio não foi revelado pelo AC Milan.