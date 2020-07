O Ajax assegurou o substituto de Hakim Ziyech, marroquino foi vendido ao Chelsea. Trata-se de Mohammed Kudus, médio ofensivo que pertencia aos quadros dos dinamarqueses do FC Nordsjaelland.



O internacional ganês, de apenas 19 anos, assinou com o clube holandês até 2025.



Kudus é um jogador que integrou a Right to Dream, um projeto que educa e desenvolve jogadores ganeses na Europa e ao qual o Nordsjaelland se associou. Após duas épocas na Dinamarca, período no qual marcou 14 golos em 55 jogos, Kudus muda-se para o Ajax a troco de nove milhões de euros, segundo a imprensa holandesa.