Andy Carroll assinou pelo Reading.



De acordo com o comunicado do emblema que milita no Championship, o acordo com o internacional inglês é válido até «meados de janeiro».



O avançado, de 35 anos, regressa assim aos «Royals», clube que tinha representado nos primeiros seis meses da temporada 2021/22. Na altura, o atacante marcou dois golos em oito jogos.



Carroll, que vai disputar um lugar na equipa inicial do Reading com Lucas João, conta com passagens por Newcastle, Liverpool, West Ham e WBA, além de ter vestido a camisola da seleção dos Três Leões em nove ocasiões.