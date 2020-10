O Arsenal pagou a cláusula de rescisão de Thomas Partey. Em sentido contrário, o Atlético de Madrid informou que contratou Lucas Torreira aos «gunners» a título de empréstimo.



Os representantes da Liga espanhola informaram os colchoneros que o clube inglês depositou o valor da cláusula de rescisão do médio ganês: 50 milhões de euros. Assim sendo, o jogador transfere-se para os londrinos que não revelam a duração do mercado.



Por sua vez, o internacional uruguaio muda-se para Madrid por empréstimo. A cedência do médio de 24 anos não inclui opção de compra.