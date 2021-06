Artur Jorge está de saída do APOEL, do Chipre. O vice-campeão cipriota confirmou nas redes sociais o fim do contrato com o defesa central de 26 anos, sendo agora jogador livre.

«O APOEL anuncia o acordo para a finalização do contrato com o jogador Artur Jorge. Desejamos ao Artur boa sorte para a continuação da sua carreira profissional e, principalmente, na sua vida pessoal», escreveu o clube no comunicado oficial.

O português fez a formação no Sp. Braga. Depois de empréstimos a Vilaverdense e Freamunde, Artur Jorge estreou-se na equipa principal na época 2016/17, com 26 jogos. Foi emprestado ao Steaua de Bucareste por um ano, voltando depois a Portugal para representar o Vitória de Setúbal.

Nesta temporada, Artur Jorge realizou um total de 24 jogos.