O Flamengo anunciou a contratação de Arturo Vidal.



O internacional chileno foi oficializado como novo futebolista do Mengão na última madrugada durante o encontro frente ao Atlético Mineiro, da Taça do Brasil. O emblema carioca não revelou, porém, a duração do vínculo do médio de 35 anos.



Livre depois de ter terminado contrato com o Inter, Vidal decidiu voltar ao futebol sul-americano. Na Europa desde 2007, o «Rei Artur» passou por Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Munique e Barcelona, além do Inter.