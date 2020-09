O Aston Villa contratou Emiliano Martínez ao Arsenal, informou o clube de Birmingham.

O guarda-redes argentino, que estava há dez anos nos «gunners», assinou por quatro temporadas pelos «villans».

De resto, o guardião de 28 anos esperou uma década para se assumir como titular da baliza do Arsenal. Contratado ao Independiente em 2010, Martínez viveu sucessivos empréstimos a Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolves, Getafe e Reading até a lesão de Bernd Leno atirar para a titularidade.

O guardião acabou por ganhar um lugar na baliza do Arsenal, venceu a Taça de Inglaterra e após o final do jogo não conseguiu segurar as lágrimas, chorando copiosamente, no momento de maior glória da carreira... após uma década de espera.

Os valores da transferência não foram revelados, embora a imprensa inglesa refira que o negócio ficou fechado por 20 milhões de euros.