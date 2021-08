Koopmeiners é reforço da Atalanta para 2021/22, informou o clube italiano.



O médio de 23 anos foi a principal figura do AZ Alkmaar na última temporada, tendo anotado 17 golos em 40 partidas. Soma ainda uma internacionalização pela seleção dos Países Baixos.



Nenhum dos clubes divulgou o valor do negócio, embora a imprensa italiana refira que a Atalanta pagou 14 milhões de euros pelo jogador. A duração do vínculo de Koopmeiners com o clube de Bérgamo também não foi revelada.