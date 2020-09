Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid oficializaram esta quinta-feira a transferência de Santiago Arias.



O lateral-direito, que chegou à Europa pela porta do Sporting em 2011, ruma à Alemanha por empréstimo do clube espanhol.



O internacional colombiano, de 28 anos, estava sem espaço no Atlético de Madrid e fez apenas 18 jogos na época transata.



Arias conta com passagens por La Equidad, Sporting, PSV e Atleti.