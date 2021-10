Livre desde que rescindiu contrato com o Tottenham, Sèrge Aurier foi anunciado como reforço do Villarreal.



De acordo com o comunicado do emblema espanhol, o lateral-direito gaulês assinou por uma temporada. No entanto, as duas partes salvaguardam a opção de prolongar a ligação por mais dois anos.



O internacional pela Costa do Marfim vai assim viver a primeira experiência no campeonato espanhol depois de ter vestido as camisolas de Toulouse, PSG e Tottenham. De resto, o jogador de 28 anos esteve quatro temporadas em Londres e disputou um total de 110 jogos.