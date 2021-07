Kayas Ruiz-Atil está de volta ao Barcelona, informou o clube espanhol.



O prodígio marroquino regressa assim ao emblema blaugrana, de onde saiu em 2015 para o PSG, e vai evoluir na equipa B. O médio de 18 anos esteve ao serviço dos parisienses durante cinco anos e disputou um total de sete jogos pelo conjunto principal.



Ruiz-Atil assinou com o Barça um contrato válido até 2024 com mais dois anos de opção. O jogador africano fica com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros que automaticamente sobe para 100 milhões quando este subir à primeira equipa.