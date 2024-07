Bernardo Folha é reforço do Al Wahda, anunciou esta quarta-feira o clube dos Emirados Árabes Unidos.

O médio terminou contrato com o FC Porto em junho e muda-se agora para o Médio Oriente a custo zero, naquela que será a sua primeira experiência no estrangeiro.

Aos 22 anos, Folha despede-se dos dragões ao fim de 14 anos. Fez 14 jogos pela equipa principal dos dragões.