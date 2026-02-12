De uma assentada, o Bournemouth, clube inglês que compete na Premier League, confirmou a prorrogação do contrato do capitão Adam Smith e a compra do passe de Álex Jiménez, que chegou ao Vitality Stadium, no último verão, por empréstimo do Milan.

O lateral-direito espanhol, de 20 anos, assinou até 2031 com os cherries, depois de terem sido cumpridos os objetivos que tornavam obrigatória a cláusula de compra do seu passe. O negócio ficou fechado por 19 milhões de euros, com outros cinco de bónus, sendo que o valor será repartido em partes iguais pelo Milan e o Real Madrid, onde o jogador se formou.

Quanto a Adam Smith é um dos históricos do plantel do Bournemouth, que integra desde 2014. Aos 34 anos, viu o clube renovar-lhe o contrato até junho de 2027. O defesa soma 16 jogos esta temporada.

O Bournemouth, que tem o português Tiago Pinto como CEO, ocupa o nono lugar na Premier League.