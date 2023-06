Brendan Rodgers foi confirmado, esta segunda-feira, como novo treinador do Celtic.



Em comunicado, o campeão da Escócia, clube onde alinha o português Jota, informou que o contrato do treinador é válido por três anos, ou seja, até 2026, sucedendo a Ange Postecoglou que saiu para o Tottenham.



O técnico da Irlanda do Norte regressa assim aos católicos, clube que já tinha orientado entre 2016 e 2019. Além do Celtic, Rodgers passou pela formação do Chelsea, por Watford, Reading, Liverpool e Leicester, o último clube onde trabalhou.