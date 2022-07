O Wolverhampton anunciou o primeiro reforço para a nova temporada: Nathan Collins.



O internacional pela República da Irlanda assinou por cinco anos com outro de opção pelos lobos, refere o clube em comunicado. Nascido em Dublin, o defesa de 21 anos chegou a Inglaterra para jogar nos juniores do Stoke City.



Nathan Collins transferiu-se do emblema do Championship para o Burnley na temporada passada, acabando por participar em 22 jogos. Com a descida de divisão dos «clarets», o central muda-se para os Wolves.



O valor da transferência não foi revelado, embora a imprensa inglesa escreva que o negócio ficou fechado por uma verba superior a 20 milhões de euros.