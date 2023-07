Sergio Canales deixou o Betis e foi confirmado, esta segunda-feira, como reforço do Rayados de Monterrey.



O internacional espanhol, capitão de equipa, representava o clube andaluz desde 2018, tendo participado em 207 jogos e vencido uma Taça do Rei.



Esta será a primeira experiência do médio de 32 anos fora de Espanha depois de passagens por Racing Santander, Real Madrid, Valência e Real Sociedad.



Os valores do negócio não foram revelados, mas a imprensa espanhola noticia que Canales custou dez milhões de euros à equipa mexicana e assinou por três anos.