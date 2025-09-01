O avançado senegalês Nicolas Jackson vai reforçar o Bayern Munique até ao final da temporada, por empréstimo do Chelsea, anunciaram os dois clubes neste última dia de mercado.

Contratado ao Villarreal em 2023/24, o avançado senegalês, de 25 anos, marcou 30 golos em 81 jogos pelos blues, tendo conquistado a Liga Conferência e o Mundial de Clubes, na última temporada.

Jackson passou pelo Tigres de Fronteira, da Guiné-Bissau, e pelo Casa-Sports, do Senegal, antes de rumar em 2019/20 ao submarino amarelo, que ainda o emprestou ao Mirandês, em 2020/21.

De acordo com a imprensa especializada, a transferência do senegalês chegou a estar comprometida, depois de o Chelsea ter cancelado, momentaneamente, o empréstimo, devido à lesão de Liam Delap, que, contudo, acabou por ser colmatada pelo regresso do espanhol Marc Guiu.