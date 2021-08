O Chelsea oficializou a saída de Davide Zappacosta para a Atalanta.



O lateral-direito estava no Chelsea desde 2017, na altura contratado por Antonio Conte. Na época de estreia na Premier League o italiano disputou 35 jogos pelos blues e no ano seguinte, já com Sarri ao comando da equipa, cumpriu 17 partidas.



O internacional transalpino perdeu espaço nas épocas seguintes e viveu sucessivos empréstimos a Roma e Génova. Deixa agora o Chelsea em definitivo rumo à Serie A.



Além de Génova, Roma e Chelsea, Zappacosta, de 29 anos, jogou ainda no Avellino, no Torino e na Atalanta, clube ao qual agora regressa.



Quer os valores do negócio quer a duração do vínculo do jogador não foram revelados.