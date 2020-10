O Chelsea oficializou, esta quinta-feira, o empréstimo de Victor Moses.



Em comunicado, o clube inglês informa que o internacional nigeriano vai representar o Spartak Moscovo, líder do campeonato russo a par do Zenit. Este é o terceiro empréstimo seguido do futebolista de 29 anos depois de ter jogado no Fenerbahçe (época e meia) e no Inter de Milão (últimos seis meses).



Lembre-se que Moses está ligado ao Chelsea desde 2012/13, embora já tenha sido cedido por cinco épocas.