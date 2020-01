Chicharito é reforço do LA Galaxy, anunciou o emblema norte-americano.



O avançado de 31 anos deixa o Sevilha, clube ao qual chegou no arranque desta temporada. O internacional mexicano marcou três golos em 15 partidas ao serviço da equipa de Lopetegui.



Chicharito substituiu assim Ibrahimovic, que saiu para o AC Milan, no ataque da formação de Los Angeles.



Javier Hernández conta com passagens por Chivas, Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen e West Ham, além dos andaluzes.