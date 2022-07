O Barcelona oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Andreas Christensen.



O defesa dinamarquês, que terminou contrato com o Chelsea e estava livre neste mercado de transferências, comprometeu-se com os catalães até 2026 e ficou blindado com uma cláusula de 500 milhões de euros.

Descoberto no Brondby, depois de ter começado no Birkerod Youth, o central mudou-se para o Chelsea ainda com idade de júnior e esteve emprestado ao Borussia Monchengladbach, da Alemanha, antes de regressar ao Chelsea.

Agora, o dinamarquês troca Londres e a Premier League pelo projeto de Xavi no Barça.