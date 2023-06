O Brighton anunciou a contratação de Mahmoud Dahoud.



O internacional germânico muda-se para a Premier League a «custo zero» depois de ter terminado contrato com o Borussia Dortmund. O médio, de 27 anos, assinou um contrato válido por quatro anos com os «seagulls».



Nascido na Síria, Dahoud mudou-se para a Alemanha na adolescência e começou a jogar no Monchengladbach, estreando-se pela equipa sénior em 2014. Vestia as cores do Borussia Dortmund desde 2017, tendo disputado um total de 141 jogos.