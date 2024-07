Terminada a ligação à Roma, Leonardo Spinazzola foi apresentado, esta quarta-feira, como reforço do Nápoles.

O lateral italiano, de 31 anos, aumenta o leque de opções de Antonio Conte e chega para fazer concorrência ao português Mário Rui. O contrato é válido por duas temporadas.

Spinazzola alinhou na Serie A durante toda a carreira. No últimos cinco anos esteve na Roma, mas antes disso já tinha passado por Juventus, Atalanta, Perugia, Vicenza Calcio, Siena, Virtus Lanciano e Empoli.

