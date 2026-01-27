O irreverente Deyverson é reforço da Liga de Quito, do Equador, que no ano passado foi semifinalista da Libertadores, tendo falhado o jogo decisivo da prova depois de uma louca eliminatória com o Palmeiras de Abel Ferreira.

O avançado brasileiro de 34 anos, que em Portugal passou pelo Benfica e o Belenenses, deixou o Fortaleza, clube pelo qual marcou nove golos em 37 jogos, na época passada.

Dono de um currículo interessante, com uma Libertadores e um título de campeão do Brasil ao serviço do Palmeiras como pontos de maior relevo, Deyverson passou grande parte da carreira no seu país.

Na Europa, para lá da experiência em Portugal, jogou ainda na Alemanha (Colónia) e em Espanha (Levante, Getafe e Alavés).

Além dos golos que marcou, Deyverson acumulou polémicas por onde passou, consequência da forma “apaixonada” como encara o jogo. Resta saber como será agora no Equador.